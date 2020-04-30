Представлен трейлер фильма о легендарных хоккеистах НХЛ с украинскими корнями (видео)

Премьера запланирована на осень текущего года.

Представлен трейлер фильма "UKE - нерассказанная история хоккейных легенд", рассказывающий про хоккеистов с украинскими корнями, которые стали легендами в Северной Америке.

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"Эту национальность в Северной Америке называют Ukrainians или коротко UKE. Журнал плотного проживания данного народа с народами континента настолько длинный, как сама статистика.

В узкой спортивной отрасли - игре клюшкой и шайбой на льду, которую называют гаковка, по-американски - хоккей, существует традиция: заносить фамилии победителей Кубка Стэнли на сам трофей в виде инкрустаций. Анализ перечней таких имен за более 100 лет дал неожиданный результат. Рядом с потомками британцев и французов, которые основали страны США и Канаду, крупной по численности идет национальность UKE", - говорится в описании.

Героями киноленты станут Брюс Дайвер, Владимир Гретцкий, Джерри Савчук, Джеф Чикрун, Эди Шах, Эрик Нестеренко, Иван Буцык, Иван Гретцкий, Келли Груди, Кен Данейко, Орест Киндрачук и Руслан Федотенко.

Фильм снят при поддержке государственного агентства Украины по вопросам кино, а премьера запланирована на осень текущего года.

Трейлер был опубликован на официальной странице фильма в Facebook.

УНИАН ранее сообщал о том, что хоккеист клуба НХЛ умер в 25 лет.