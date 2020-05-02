цей матеріал доступний українською

Украинские легкоатлеты вернулись домой после двух месяцев, проведенных в Португалии из-за коронавируса (фото)

22:02, 02 мая 2020
Другое
80 0
фото: ФЛАУ

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Спортсмены, которые проводили тренировочный сбор в Португалии, застряли в стране из-за пандемии коронавируса.

Также известно, что 4 мая в Украину вернется группа спортсменов из Киргизстана. Кроме того, в Кении находится бегунья Ольга Ляховая.

фото: ФЛАУ

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинская легкоатлетка совместила еду и популярный челлендж.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter