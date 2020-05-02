Украинские легкоатлеты вернулись домой после двух месяцев, проведенных в Португалии из-за коронавируса (фото)
22:02, 02 мая 2020Другое
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Спортсмены проводили сбор в Португалии и долго не могли вернуться домой.
фото: ФЛАУ
Украинские легкоатлеты смогли вернуться домой после двух месяцев, проведенных в Португалии.
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Спортсмены, которые проводили тренировочный сбор в Португалии, застряли в стране из-за пандемии коронавируса.
Также известно, что 4 мая в Украину вернется группа спортсменов из Киргизстана. Кроме того, в Кении находится бегунья Ольга Ляховая.
фото: ФЛАУ
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинская легкоатлетка совместила еду и популярный челлендж.
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