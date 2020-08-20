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Украинские легкоатлетки стали лучшими на турнире в Польше (видео)

09:56, 20 августа 2020
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Юлия Левченко выиграла турнир / фото REUTERS

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Левченко выиграла первое место с лучшим результатом сезона на международных стартах - 2 метра.

Второй стала еще одна украинка Ярослава Магучих. 

Результаты 

1. Юлия Левченко (Украина) - 2 м

2. Ярослава Магучих (Украина) - 1,97 м

3. Дженелл Шепер (Ямайка) - 1,85 м

Напомним, ранее Магучих и Левченко заняли два первых места на стартовом этапе "Бриллиантовой лиги".

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Автор: Антон Дударь

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