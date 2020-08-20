Украинские легкоатлетки стали лучшими на турнире в Польше (видео)
09:56, 20 августа 2020Другое
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Юлия Левченко и Ярослава Магучих завоевали золото и серебро в прыжках в высоту.
Юлия Левченко выиграла турнир / фото REUTERS
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко стала победительницей турнира "Мемориал Ирены Шевинськой" в польском Быдгоще.
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Левченко выиграла первое место с лучшим результатом сезона на международных стартах - 2 метра.
Второй стала еще одна украинка Ярослава Магучих.
Результаты
1. Юлия Левченко (Украина) - 2 м
2. Ярослава Магучих (Украина) - 1,97 м
3. Дженелл Шепер (Ямайка) - 1,85 м
Напомним, ранее Магучих и Левченко заняли два первых места на стартовом этапе "Бриллиантовой лиги".
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