Украинские легкоатлетки стали лучшими на первом этапе Бриллиантовой лиги

В Монако стартовал престижный легкоатлетический турнир, на котором ярко выступили Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

В Монако состоялся первый этап нового сезона "Бриллиантовой лиги", на котором не было равных двум украинским прыгуньям в высоту - Ярославе Магучих и Юлии Левченко.

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Обе девушки покорили одинаковую высоту - 1,98 метра. При этом золотая медаль досталась Магучих, так как она совершила меньше попыток для достижения этого результата, чем соотечественница.

В первую тройку вошла Жанель Шепер из Сент-Люсии с результатом 1,88 метра.

Стоит отметить, что в настоящий момент главным достижением Ярославы Магучих является серебро 2019 года на чемпионате мира в Дохе с личным рекордом - 2,04 метра.

"Бриллиантовая лига": что известно о новом сезоне

"Бриллиантовая лига" является самым престижным коммерческим турниром в легкой атлетике. Сезон планируют завершить в октябре в Китае. Всего он будет состоять из 11 этапов.

Все этапы "Бриллиантовой лиги" в этом сезоне будут отдельными соревнованиями, по итогам которых спортсменам не будут присуждаться очки. Таким образом, в этом сезоне не будет победителей общего зачета, а также не состоится финал в Цюрихе.

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Автор: Данил Слесь