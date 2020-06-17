"Надеемся, не откажут": стало известно, где сборная Украины по гандболу планирует играть с Россией

Против россиян украинская сборная может сыграть на нейтральной территории.

Мужская сборная Украины по гандболу по итогам жеребьевки отбора на чемпионат Европы 2022 года попала в одну группу со сборной России.

Президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник заявил, что Украина планирует играть против России в Беларуси.

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"Сегодня всех беспокоит тот факт, где мы будем играть со сборной России. Надеемся, что наши друзья белорусы не откажут нам, и мы сыграем у них со сборной России", - цитирует Мельника XSport.ua.

Отметим, что в 2015 году в рамках отбора на Евро-2016 Украина и Россия уже встречались в Минске.

Напомним, кроме россиян, соперниками украинской сборной будут также Фарерские острова и Чехия.

"Задача у нас одна - выход из подгруппы", - подчеркнул Мельник.

Поединки квалификации будут проходить с ноября 2020 года по май 2021-го.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский волейболист получит гражданство РФ.

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