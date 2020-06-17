цей матеріал доступний українською

"Надеемся, не откажут": стало известно, где сборная Украины по гандболу планирует играть с Россией

11:18, 17 июня 2020
Другое
51 0
Президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник / фото handball.net.ua

Президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник заявил, что Украина планирует играть против России в Беларуси.

Читайте такжеОбъявлен победитель: чемпионат Украины по гандболу завершен досрочно

"Сегодня всех беспокоит тот факт, где мы будем играть со сборной России. Надеемся, что наши друзья белорусы не откажут нам, и мы сыграем у них со сборной России", - цитирует Мельника XSport.ua.

Отметим, что в 2015 году в рамках отбора на Евро-2016 Украина и Россия уже встречались в Минске.

Напомним, кроме россиян, соперниками украинской сборной будут также Фарерские острова и Чехия. 

"Задача у нас одна - выход из подгруппы", - подчеркнул Мельник.

Поединки квалификации будут проходить с ноября 2020 года по май 2021-го.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский волейболист получит гражданство РФ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter