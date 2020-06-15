"Считаю себя больше русским": украинский волейболист получит гражданство РФ

Дмитрий Пашицкий готов выступать за сборную России.

Украинский волейболист Дмитрий Пашицкий вскоре получит российское гражданство.

Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Вопрос с российским паспортом решен", - сказал Пашицкий.

Он также отметил, что "разумеется, готов" выступать за сборную России, если получит вызов.

В интервью sovsport.ru Пашицкий подчеркнул, что считает себя больше русским, чем украинцем:

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"Я считаю себя больше русским, чем украинцем. Русский - это мой родной язык. Я вырос в русской среде. У меня много родственников в России, в Иркутске… Жизнь - непредсказуемая штука, поэтому что-то глобальное загадывать не стоит. Но, конечно, я не исключаю, что останусь жить в России".

Отметим, что Пашицкий является уроженцем Киева, но в раннем возрасте переехал в Ригу. За сборную Украины волейболист не играл. По ходу карьеры он выступал в Эстонии, Польше, Франции и России. Недавно Пашицкий перешел из кемеровского "Кузбасса", с которым становился чемпионом России, в петербургский "Зенит".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский футболист Александр Зинченко резко отреагировал на слухи о желании получить гражданство РФ.

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