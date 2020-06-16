Мужская сборная Украины по гандболу сыграет с Россией в отборе на чемпионат Европы-2022

Команда получила соперников по группе.

Состоялась жеребьевка отборочного турнира мужского чемпионата Европы по гандболу 2022 года, по итогам которой сборная Украины узнала соперников по группе.

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Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола Украины.

Украинская сборная сыграет в группе 3 с командами России, Чехии и Фарерских островов. Из каждого квартета на турнир попадут первые два места, а также четыре лучшие команды среди тех, которые займут третьи места.

Поединки квалификации будут проходить с ноября 2020 года по май 2021-го. Финальную часть Евро будут принимать Венгрия и Словакия в январе 2022 года.

УНИАН ранее сообщал о том, что чемпионат Украины по гандболу завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

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