Финальный этап велогонки с финишем на Елисейских полях в Париже запланирован на 20 сентября.

Стартовала самая известная велогонка в мире «Тур де Франс», несмотря на пандемию.

Как сообщает "Радио Свобода", 29 августа 176 велогонщиков стартовали в городе Ницца.

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За 117 лет велогонку «Тур де Франс» отменяли только во время двух мировых войн.

При этом во Франции ежедневно растет количество новых инфицированных коронавирусом. Это вызывает опасения относительно возможности продолжения соревнований.

Финальный этап велогонки с финишем на Елисейских полях в Париже запланирован на 20 сентября.

Корректировка из-за короновируса

Гонка должна была пройти с 27 июня по 19 июля, однако во Франции продлили запрет на проведение массовых, в том числе и спортивных, мероприятий до середины июля.

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Автор: Елена Коваленко