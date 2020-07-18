"Советские зомби": капитан сборной Украины по карате осудил попытки россиян защитить русский язык в Украине

Станислав Горуна поддержал акции в поддержку украинского языка.

Украинский каратист Станислав Горуна выступил в поддержку акций в защиту украинского языка, а также ответил российским комментаторам в соцсетях.

Читайте также"Аккуратно дотронулся кулаком до лица": украинский боец ММА избил российского блогера

Спортсмен высказал мнение на своей странице в Facebook.

Горуне сделали замечание, что он периодически общается на русском языке. Каратист решил ответить российским пользователям соцсети:

"Я говорю свободно на английском, русском, а также знаю (изучаю) элементарные фразы для общения в каждой стране, где нахожусь. И для вас пишу сейчас на русском. И на русском вам объясню, что это фото - о государственном языке, и о родном мне. Поэтому на русском пошлю вас лесом.

Всегда удивляло, как некий Алеша из Новороссийска может мне или любому другому украинцу рассказывать что-то о языке, тем более, на моей странице. У вас не язык проблема, а уважение.

Приезжая в Россию, Казахстан, или ту же Словакию, я перехожу на русский для общения с людьми, которые его понимают. Потому что это элементарное уважение. Но вам, советским зомби, такое уважение неизвестно", - написал Горуна.

Также спортсмен добавил на свое фото в профиле лозунг "Заважає мова?! Геть до Ростова!".

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский биатлонист высказался об отношениях с Россией.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram