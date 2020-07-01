"Страна начала двигаться не туда": украинский биатлонист высказался об отношениях с Россией

Дмитрий Пидручный затронул тему языкового вопроса в Украине.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мнением об отношении с Россией и вопросе языков.

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Спортсмена цитирует "Главком".

"Тенденции того, что страна начала двигаться не туда, куда мы хотим, заметны. Но, надеюсь, что патриотически настроенные граждане не допустят разворота не в ту сторону.

Сейчас тешу себя мыслью, что разговоры об изменениях в Законе о языке так разговорами и останутся, что тем, кто об этом говорит, хватит ума этого не делать. В Украине должен быть только один государственный язык. И точка.

Но в целом мне хочется верить, что те изменения, которые в стране произошли после 2014 года, уже необратимы. Надеюсь, люди читают историю и осознают, сколько раз мы страдали от нашего северного соседа. И сколько от рук русских погибало наших людей", - сказал Пидручный.

Биатлонист отметил, что защита нацменьшинств должна происходить на встречных направлениях, но РФ не спешит открывать школы для украинцев:

"Если соседи хотят отстаивать права нацменьшинств, то стоит спросить в ответ, сколько украинских школ есть на их территориях. Или сколько прав на их территории у нашего языка.

В этом случае не мешало бы действовать зеркальными методами. Сколько в России украиноязычных школ? Вот пусть столько же в Украине будет российских.

Дома человек может говорить так, как ему удобно. Но в публичном пространстве должен использоваться только государственный язык. Особенно когда речь идет об общении чиновников и первом языке в учебных заведениях".

Лидер сборной Украины подчеркнул, что сохраняет отношения с российскими спортсменами, а с их журналистами не общается:

"Я мало общаюсь с россиянами. Хотя с их спортсменами у меня отношения нормальные. Я не осуждаю их всех поголовно. Там есть хорошие люди, которые поддерживают Украину и понимают.

Со спортсменами мы на политические темы не разговариваем. А российские журналисты знают мою позицию и, видимо, поэтому ко мне и не подходят. Думаю, они понимают, что я им скажу".

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