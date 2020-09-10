Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель подписал контракт с командой Астон Мартин, которая сейчас называется Рейсинг Поинт.
Об этом сообщается на сайте Racing Point f1.
Пилот начнет представлять команду в 2021 году.
"Рад наконец-то поделиться захватывающими новостями о своем будущем. Очень горжусь тем, что в 2021 году буду гонщиком Астон Мартин. Для меня это новое приключение с поистине легендарной автокомпанией", - заявивл пилот.
Феттель также отметил, что впечатлен результатами, которых добилась команда в этом году.
"Энергия и приверженность Лоренса Стролла (владельца Астон Мартин - УНИАН) к спорту вдохновляют, и я считаю, что вместе мы сможем создать нечто необыкновенное. Я до сих пор люблю Формулу-1, и моя единственная мотивация - бороться за высокие позиции. И добиваться этого с Астон Мартин – очень почетно", - сказал Феттель.
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Карьера Себастьяна Феттеля в Формуле-1
Феттель заменит в Рейсинг Поинт Серхио Переса, который вчера объявил об уходе из команды в конце 2020 года.
33-летний немец становился чемпионом Формулы 1 в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах в составе Ред Булл. С 2015 года Феттель выступает за Феррари.
В нынешнем сезоне Формулы 1 Себастьян идет на 13-м месте (16 очков) после восьми этапов.
В мае стало известно, что Феррари не будет продлевать контракт с Феттелем и пилот покинет команду по окончании сезона.
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