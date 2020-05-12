Формула-1: четырехкратный чемпион мира покинет Феррари в конце года

"Феррари" официально объявила о предстоящем расставании с Себастьяном Феттелем.

Немецкий гонщик Себастьян Феттель уйдет из "Феррари" после окончания сезона-2020.

Об этом сообщил официальный сайт итальянской команды.

"Феррари" сообщает, что стороны решили не продлевать контракт, который истекает в конце года.

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"Это совместное решение, которое обе стороны считают оптимальным. Оно было не простым, и не было какой-то конкретной причины, которая привела бы к нему. Однако у нас есть общее убеждение, что наступило время идти разными путями для достижения своих целей", - подчеркнул руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто.

Феттель также добавил, что "финансовый вопрос не играл никакой роли в принятии этого решения".

Немецкий пилот выступает за "Феррари" с 2015 года. Он провел 101 гонку и дважды становился вице-чемпионом Формулы-1. В активе Феттеля 14 побед за рулем болида "Феррари", что делает его третьим самым успешным гонщиком в истории команды.

Напомним, Феттель четыре раза становился чемпионом мира, когда выступал за "Ред Булл".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что из-за коронавируса Формула-1 отменила уже десять гонок сезона.