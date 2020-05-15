Украинский легкоатлет стал призером чемпионата Европы после дисквалификации россиянина

Российский спортсмен был отстранен за допинг.

Украинский легкоатлет Руслан Дмитренко получил бронзовую медаль чемпионата Европы-2014 в спортивной ходьбе на дистанции 20 километров.

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Об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Россиянин Александр Иванов, который на ЧЕ в Цюрихе завоевал серебро, был дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов, а все его результаты с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года были аннулированы.

Дмитренко на турнире стал четвертым, но теперь переместился на третье место и будет награжден бронзовой медалью. На втором месте оказался россиянин Денис Стрелков, который до отстранения Иванова замыкал топ-3.

"Приятно получить медаль. Как говорится, нет худа без добра. У меня все совпало: я вышел из дисквалификации, все налаживается с моими руками и ногами, постепенно начинаю реабилитацию - и тут такой бонус в виде бронзы. Возможно, это знак, что нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше и впереди будут еще медали. Это огромный стимул для меня", - заявил Дмитренко.

УНИАН ранее сообщал о том, что Дмитренко попал в автокатастрофу и получил многочисленные травмы.