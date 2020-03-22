Титулованный украинский легкоатлет попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии

Руслан Дмитренко попал в ДТП под Киевом.

Украинский легкоатлет Руслан Дмитренко, который специализируется на спортивной ходьбе, попал в автокатастрофу.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла в Бориспольском районе возле села Артемовка - столкнулись автомобили Lanos и Renault. Оба водителя были госпитализированы. Один из них - украинский легкоатлет.

"В следствии ДТП он получил многочисленные переломы (ног и рук). Просим всех неравнодушных помочь финансово. Впереди много сложных операций и длительная реабилитация", - написала одноклассница Дмитренко в Facebook.

Руслан Дмитренко является двукратным серебряным призером Универсиады, а также обладателем Кубка мира 2014 года в спортивной ходьбе на дистанции 20 километров.

УНИАН ранее сообщал о том, что известный украинский боксер погиб в автокатастрофе.