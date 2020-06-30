НХЛ объявила о новых случаях заражения коронавирусом среди хоккеистов
Национальная хоккейная лига сделала заявление о результатах второго этапа тестирования на коронавирус.
Как сообщает официальный сайт НХЛ, в рамках тестирования было выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом.
Всего тестирование прошли более 250 игроков.
Все игроки, у которых диагностировали заражения коронавирусом, отправились на самоизоляцию в соответствии с медицинскими протоколами.
Ранее сообщалось о том, что в НХЛ было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.
"НХЛ продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты", - сказано в заявлении лиги.
Отметим, что с 8 июня клубам НХЛ разрешили открыть тренировочные центры для занятий хоккеистов в небольших группах.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что ряд случаев заражения коронавирусом был выявлен в НБА.
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