НХЛ объявила о новых случаях заражения коронавирусом среди хоккеистов

В лиге провели второй этап тестирования перед возобновлением сезона.

Национальная хоккейная лига сделала заявление о результатах второго этапа тестирования на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, в рамках тестирования было выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего тестирование прошли более 250 игроков.

Все игроки, у которых диагностировали заражения коронавирусом, отправились на самоизоляцию в соответствии с медицинскими протоколами.

Ранее сообщалось о том, что в НХЛ было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.

"НХЛ продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты", - сказано в заявлении лиги.

Отметим, что с 8 июня клубам НХЛ разрешили открыть тренировочные центры для занятий хоккеистов в небольших группах.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что ряд случаев заражения коронавирусом был выявлен в НБА.

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