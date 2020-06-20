Результаты неутешительны: НХЛ провела выборочное тестирование хоккеистов на коронавирус
Национальная хоккейная лига (НХЛ) обнародовала результаты очередной волны тестирования игроков на коронавирус.
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Информация появилась на официальном сайте лиги.
Проверка хоккеистов на COVID-19 стала частью второй фазы подготовки к возобновлению сезона.
Тесты выборочно прошли более 200 спортсменов, из которых 11 получили положительный результат. Всех хоккеистов, которые заразились, сразу отправили на самоизоляцию, а в случае необходимости им будет предоставлено лечение согласно медицинским протоколам.
Напомним, ранее было принято решение не доигрывать регулярный сезон, а сразу перейти к плей-офф, который будет состоять из 24 команд вместо традиционных 16-ти.
Все поединки будут проходить в двух городах - по одному для команд Востока и Запада. Они будут утверждены позже, как и дата рестарта сезона. Последняя деталь будет зависеть от ситуации с пандемией COVID-19 в США и Канаде.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что в белорусском клубе коронавирусом заболели сразу 23 хоккеиста.
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