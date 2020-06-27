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В НБА выявили ряд случаев заражения коронавирусом среди баскетболистов

09:48, 27 июня 2020
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Лого НБА / фото REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

Всего были протестированы 302 игрока.

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Ранее стало известно, что положительные тесты сдали украинец Алексей Лень, а также его одноклубники по "Сакраменто" Бадди Хилд и Джабари Паркер, Никола Йокич ("Денвер"), Малкольм Брогдон ("Индиана") и Деррик Джонс ("Майами".).

Кроме того, были выявлены два случая заражения в "Финиксе" и еще четыре - в одной из команд Западной конференции.

Напомним, сезон в НБА возобновится 30 июля. 22 команды разыграют титул на закрытой территории парка "Disney" в Орландо.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальная хоккейная лига провела выборочное тестирование хоккеистов на коронавирус.

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