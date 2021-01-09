Марта Костюк обыграла представительницу Тайваня.

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая занимает 99-е место в рейтинге WTA, пробилась в 1/8 финала на турнире в Абу-Даби.

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Во втором круге Костюк обыграла 67-ю ракетку мира Се Шувэй из Тайваня.

Матч продлился 2 часа 17 минут и завершился победой украинки в трех сетах со счетом 6:3, 6:7, 6:3. Костюк могла завершать матч и во втором сете, но упустила преимущество при счете 5:1.

Костюк впервые в карьере прошла в третий раунд на турнирах серии WTA500.

Далее украинка сыграет с Тамарой Зиданшек из Словении (№87 WTA).

Турнир в Абу-Даби: главное

Турнир в Абу-Даби проходит с 6 по 13 января 2021 года с общим призовым фондом в 565 530 долларов США.

Свой матч второго круга в Абу-Даби еще предстоит провести первой ракетке Украины Элине Свитолиной. В то же время Катерина Бондаренко во втором круге проиграла представительнице Туниса Унс Джабир (7:5, 3:6, 2:6).

Элина Свитолина посеяна на этом турнире под вторым номером. Выше нее лишь одна теннисистка - американка София Кенин (№4 WTA).

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Автор: Антон Дударь