Украинцы остались за пределами топ-30 гонки.

В рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде прошла мужская спринтерская гонка.

Победу в ней одержал итальянец Лукас Хофер.

Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который показал 34-й результат.

Кубок мира в Эстерсунде. Результаты мужского спринта

1. Лукас Хофер (Италия) - (0+0) 22:27,1

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - (0+0) +4,0

3. Тарьей Бе (Норвегия) - (0+0) +14,4...

34. Дмитрий Пидручный (Украина) - (1+1) +1:35,8

48. Антон Дудченко (Украина) - (0+1) +2:04,3

50. Богдан Цымбал (Украина) - (1+0) +2:05,2

57. Артем Тищенко (Украина) - (0+0) +2:20,3

83. Артем Прима (Украина) - (2+2) +3:07,3

Кубок мира по биатлону: десятый этап

Десятый этап КМ по биатлону проходит с 19 по 21 марта: где и когда смотреть гонки.

В женской спринтерской гонке украинки не смогли попасть в тридцатку лучших.

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Автор: Антон Дударь