Лукас Хофер / фото REUTERS
В рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде прошла мужская спринтерская гонка.
Победу в ней одержал итальянец Лукас Хофер.
Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который показал 34-й результат.
Кубок мира в Эстерсунде. Результаты мужского спринта
1. Лукас Хофер (Италия) - (0+0) 22:27,1
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - (0+0) +4,0
3. Тарьей Бе (Норвегия) - (0+0) +14,4...
34. Дмитрий Пидручный (Украина) - (1+1) +1:35,8
48. Антон Дудченко (Украина) - (0+1) +2:04,3
50. Богдан Цымбал (Украина) - (1+0) +2:05,2
57. Артем Тищенко (Украина) - (0+0) +2:20,3
83. Артем Прима (Украина) - (2+2) +3:07,3
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