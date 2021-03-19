Среди украинской команды самое высокое место заняла капитан Елена Пидгрушная.

В рамках десятого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялся женский спринт.

Золото взяла лидер сезона норвежка Тирил Экхофф, а серебром удовлетворилась Доротея Вирер, защищавшая цвета сборной Италии. Замкнула трио призеров еще одна норвежка - Ингрид-Ландмарк Тандреволд, которая осталась с бронзой.

К слову именно триумфатор Экхофф обновила свою рекордную серию побед в спринтах до семи гонок подряд.

От нашей команды побежали в гонке Дарья Блашко, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина. Выше всего забралась капитан Пидгрушная - 35-я ступенька.

Юлия Джима, Валя Семеренко и Дарья Блашко получили право представлять Украину в гонке преследования. А вот Меркушина пришла к финишу только 78-й. Для нее этот биатлонный сезон закончился досрочно.

Кубок мира в Эстерсунде. Результаты женского спринта

1. Тирил Экхофф (0+1) 18:44,6

2. Доротея Вирер (0+0) +2,5

3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0) +6,7

35. Елена Пидгрушная (1+0) +1:09,3

41. Юлия Джима (1+1) +1:19,2

44. Валя Семеренко (0+1) +1:22,6

54. Дарья Блашко (1+1) +1:36,6

78. Анастасия Меркушина (2+1) +2:21,6

Кубок мира по биатлону: десятый этап

Десятый этап КМ по биатлону проходит с 19 по 21 марта: где и когда смотреть гонки.

У мужчин в общем зачете лидирует норвежец Йоханнес Бё (1011 очков). Его ближайшие преследователи: еще один представитель Норвегии Стурла Легрейд (986) и француз Фийон-Майе (872).

У женщин на первом месте в общем зачете идет норвежка Тирил Экхофф (1043 очка), которая опережает свою соотечественницу Марте Олсбю Ройселанд (903) и шведку Ханну Эберг (824).

Лучшими среди украинцев в общем зачете являются Дмитрий Пидручный (26-е место) и Юлия Джима (17-е место).

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Автор: Будрин Артем