Первую победу в карьере одержал норвежец Йоханнес Дале.

11 декабря прошла мужская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Стартовала она в в 15.20.

Первую победу в карьере одержал норвежец Йоханнес Дале, вторым стал француз Кентен Фийон-Майе, третьим – Фабьен Клод.

Йоханнес Дале закрыл все 10 мишеней и одержал дебютную в карьере победу на Кубке мира.

Йоханнес Бе впервые в сезоне остался без медали, он проиграл Клоду 12 секунд и занял четвертое место. А Тарьей Бе, который стартовал под последним 108-м номером, показал 11-е итоговое время.

Лучшим в составе сборной Украины стал Артем Прима, который занял 30-е место с одним промахом и третьей по скорости стрельбой. Антон Дудченко сумел с аналогичной точностью стрельбы квалифицироваться в гонку преследования, а для Пидручного, Цымбала и Ткаленко личные гонки на третьем этапе Кубка мира закончились.

Кубок мира по биатлону. 3-й этап. Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Дале (Норвегия) – 22.53,7 (0)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – +18,5 (0)

3. Фабьен Клод (Франция) – +31,6 (1)

...

30. Артем Прима (Украина) – +1.34,5 (1)

52. Антон Дудченко (Украина) – +2.14,4 (1)

67. Богдан Цымбал (Украина) – +2.33,7 (1)

72. Дмитрий Пидручный (Украина) – +2.43,2 (1)

87. Руслан Ткаленко (Украина) – +3.13,6 (3)

Кубок мира по биатлону: третий этап

С 11 по 13 декабря в австрийском Хохфильцене проходят гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону 2020-2021. Где смотреть гонки.

Мужскую сборную на третьем этапе представляют Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

У женщин в Хохфильцене выступают Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко и Екатерина Бех.

Лучшим результатом сборной Украины в этом сезоне пока является пятое место в женской эстафете.

Победителем женской спринтерской гонка в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стала белоруска Динара Алимбекова.

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Автор: Олег Давыгора