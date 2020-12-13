13 декабря состоялась заключительная гонка "Формулы-1" в сезоне-2020 - Гран-при Абу-Даби.
Победителем гонки стал представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который стартовал с поул-позиции. Он одержал десятую победу в карьере и вторую в сезоне.
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Также на подиум попали представители "Мерседеса" - Валттери Боттас и чемпион сезона Льюис Хэмилтон.
Гран-при Абу-Даби. Топ-10
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл")
2. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - отставание 15,976
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 18,415
4. Александр Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 19,987
5. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 60,729
6. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - 65,622
7. Даниэл Риккардо (Австралия, "Рено") - 74,168
8. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури") - 89,325
9. Эстебан Окон (Франция, "Рено") - 100,569
10. Ленс Стролл (Канада, "Рейсинг Пойнт") - 102,738
Итоги сезона. Личный зачет. Топ-10
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 347 очков
2. Валттери Боттас ("Мерседес") - 223 очка
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 214 очков
4. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") - 125 очков
5. Даниэль Риккардо ("Рено") - 118 очков
6. Карлос Сайнс ("Макларен") - 105 очков
7. Александр Албон ("Ред Булл") - 105 очков
8. Шарль Леклер ("Феррари") - 98 очков
9. Ландо Норрис ("Макларен") - 97 очков
10. Пьер Гасли ("АльфаТаури") - 75 очков
Итоги сезона. Кубок конструкторов. Топ-10
1. "Мерседес" - 573 очка
2. "Ред Булл" - 319 очков
3. "Макларен" - 202 очка
4. "Рейсинг Пойнт" - 195 очков
5. "Рено" - 181 очко
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