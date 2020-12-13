Чемпионат Формулы-1 в сезоне 2020 завершен.

13 декабря состоялась заключительная гонка "Формулы-1" в сезоне-2020 - Гран-при Абу-Даби.

Победителем гонки стал представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который стартовал с поул-позиции. Он одержал десятую победу в карьере и вторую в сезоне.

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Также на подиум попали представители "Мерседеса" - Валттери Боттас и чемпион сезона Льюис Хэмилтон.

Гран-при Абу-Даби. Топ-10

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл")

2. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - отставание 15,976

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 18,415

4. Александр Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 19,987

5. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 60,729

6. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") - 65,622

7. Даниэл Риккардо (Австралия, "Рено") - 74,168

8. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури") - 89,325

9. Эстебан Окон (Франция, "Рено") - 100,569

10. Ленс Стролл (Канада, "Рейсинг Пойнт") - 102,738

Итоги сезона. Личный зачет. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 347 очков

2. Валттери Боттас ("Мерседес") - 223 очка

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 214 очков

4. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") - 125 очков

5. Даниэль Риккардо ("Рено") - 118 очков

6. Карлос Сайнс ("Макларен") - 105 очков

7. Александр Албон ("Ред Булл") - 105 очков

8. Шарль Леклер ("Феррари") - 98 очков

9. Ландо Норрис ("Макларен") - 97 очков

10. Пьер Гасли ("АльфаТаури") - 75 очков

Итоги сезона. Кубок конструкторов. Топ-10

1. "Мерседес" - 573 очка

2. "Ред Булл" - 319 очков

3. "Макларен" - 202 очка

4. "Рейсинг Пойнт" - 195 очков

5. "Рено" - 181 очко

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Автор: Антон Дударь