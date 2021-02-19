Украинская теннисистка рассказала о своих музыкальных предпочтениях.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, какие песни есть у нее в плейлисте.

О своих музыкальных предпочтениях теннисистка рассказала в интервью Eurosport.

Читайте такжеСвитолина трогательно поддержала своего бойфренда после матча в Австралии (видео)Любимой песней о любви Свитолина назвала "Me&You" от Cassie. "Она очень старая, но потрясающая", - отметила украинка.

На повторе Свитолина может слушать трек Tekno "Don’t Jealous me", а лучшей песней для танца в Tik Tok считает композицию Beyonce "Baby Boy".

Лучшая песня, чтобы проснуться, по мнению Свитолиной - "Better Now" от Post Malone. Теннисистка отметила, что этот трек стоит у нее на будильнике, при этом ее парню Гаэлю Монфису он не нравится. Он считает, что трек "слишком спокойный, невозможно проснуться".

Также Свитолина назвала песню, которая является ее тайной слабостью - "24k Magic" в исполнении Bruno Mars.

Элина Свитолина: результаты в 2021 году

На первом турнире года в Мельбурне Свитолина зачехлила ракетку на стадии четвертьфинала.

На Australian Open украинка покинула турнир в 1/8 финала, проиграв сопернице из США.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь