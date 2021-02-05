Элина боролась до последнего.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне ("Gippsland Trophy").

На стадии 1/4 украинка уступила Элизе Мертенс из Бельгии (№20 WTA).

Элина Свитолина (Украина) - Элиза Мертенс (Бельгия) - 3:6, 7:5, 6-10

Соперницы провели на корте 1 час и 57 минут. Во втором сете Свитолина была в шаге от поражения. Мертенс трижды подавала на матч-бол, однако наша соотечественница мужественно боролась и смогла выровнять положение. В третьем сете бельгийская теннисистка взяла инициативу и после двух матч-болов таки закрыла партию. В итоге 1:2.

В 1/2 финала 20-я ракетка мира Элизе Мертенс померится силами с 3-й ракеткой мира Наоми Осакой.

Читайте такжеУкраинская теннисистка пыталась оспорить запрет на участие в Australian Open: появилось решение суда

Gippsland Trophy: что вам нужно знать

Турнир в Мельбурне, который предшествует Australian Open, является турниром категории WTA 500. Он проходит с 31 января по 6 февраля с призовым фондом 565 тысяч долларов.

Под первым номером на турнире посеяна румынка Симона Халеп.

От Украины на турнире также стартовала Леся Цуренко, однако в матче первого круга она проиграла представительнице Беларуси Александре Саснович (6:3, 4:6, 4:6).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем