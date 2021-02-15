В напряженной борьбе Элина уступила своей ровеснице из США.

Украинка Элина Свитолина прекратила выступления на турнире "Большого шлема" Australian Open.

Свитолина в трех сетах проиграла 26-летней американке Джессике Пегуле, которая занимает 61-е место в рейтинге WTA.

Читайте также"Буду умнее": шестую ракетку мира оштрафовали за выходку в туалете на Australian Open

Матч продолжался 1 час 58 минут и завершился победой Пегулы со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Ранее украинка выиграла у Пегулы со счетом 2:0 в январе этого года.

В 1/4 обидчица Свитолиной сыграет против своей соотечественницы Дженнифер Брейди.

Видеообзор матча.

Украинцы на Australian Open-2021: главное

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем