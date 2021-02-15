Соперницы сыграли 3 сета / фото REUTERS
Украинка Элина Свитолина прекратила выступления на турнире "Большого шлема" Australian Open.
Свитолина в трех сетах проиграла 26-летней американке Джессике Пегуле, которая занимает 61-е место в рейтинге WTA.
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Матч продолжался 1 час 58 минут и завершился победой Пегулы со счетом 6:4, 3:6, 6:3.
Ранее украинка выиграла у Пегулы со счетом 2:0 в январе этого года.
В 1/4 обидчица Свитолиной сыграет против своей соотечественницы Дженнифер Брейди.
Видеообзор матча.
Украинцы на Australian Open-2021: главное
- Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 21 января 2021 года. Общий призовой фонд составляет 80 миллионов долларов.
- Ранее турнир "Большого шлема" покинули Сергей Стаховский и Марта Костюк.
- В первом круге Свитолина победила соперницу из Чехии.
- Во втором круге Элина обыграла американку Кори Гауфф.
- В третьем круге украинка одолела казашку Юлию Путинцеву.
- Впервые с 2017 года во второй круг Australian Open пробилась всего одна украинка.
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