"Донбасс" не оставил шансов "Соколу" в финальной серии.

ХК "Донбасс" стал чемпионом Украинской хоккейной лиги в сезоне 2020-2021.

В финальной серии "Донбасс" выиграл у киевского "Сокола".

23 апреля прошел четвертый матч серии, в котором донецкий клуб в овертайме выиграл со счетом 4:3. Таким образом, финальная серия завершилась со счетом 4:0 в пользу "Донбасса".

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Отметим, что команда Павла Микульчика начинала выступления в плей-офф сразу с полуфинальной стадии, так как выиграла регулярный чемпионат.

Самым полезным игроком плей-офф был признан защитник "Донбасса" Филипп Пангелов-Юлдашев.

ХК "Донбасс": восьмое чемпионство

ХК "Донбасс" в восьмой раз в истории стал чемпионом Украины.

Ранее дончане выигрывали золотые медали в 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах.

Также на счету "Донбасса" одно серебро и одна бронза.

По количеству чемпионских титулов в Украине "Донбасс" уступает только "Соколу" (12).

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Автор: Антон Дударь