Даяна пропустит турнир "Большого шлема" / фото REUTERS
Украинская теннисистка Даяна Ястремская не выступит на первом турнире "Большого шлема" в 2021 году – Australian Open. Независимый трибунал отклонил ходатайство Даяны об отмене временного отстранения в связи с нарушением антидопинговых правил.
Об этом стало известно из Tennis_BTU_ENG в Twitter.
фото Twitter.Tennis_BTU_ENG
Напомним, в пробе 20-летней украинки от 24 ноября 2020 года было обнаружено запрещенное вещество-метаболиты местеролона.
Ястремская временно отстранена от участия в соревнованиях с 7 января. Теперь Даяна может обжаловать решение трибунала в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
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Даяна Ястремская: успехи на корте
- Ястремская начала профессиональную карьеру в 2016 году и в том же году завоевала дебютный титул на турнире ITF в Бразилии.
- На турнирах WTA Ястремская в одиночном разряде к этому моменту завоевала три титула.
- На турнирах "Большого шлема" ее лучшим результатом является выход в четвертый раунд на Уимблдоне.
- По итогам прошлого года Ястремская занимает в рейтинге WTA 29-е место, а ее лучшим результатом является 21-я позиция.
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