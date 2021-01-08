Украинская теннисистка прокомментировала свою положительную допинг-пробу.

Вторая ракетка Украины и 29-я ракетка мира Даяна Ястремская сдала положительный тест на допинг.

Об этом сообщил официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).

В пробе 20-летней украинки от 24 ноября 2020 года было обнаружено запрещенное вещество - метаболиты местеролона.

Ястремская временно отстранена от участия в соревнованиях с 7 января.

У себя в Twitter украинка заявила, что отрицает применение запрещенных препаратов.

"Я твердо заявляю, что никогда не принимала улучшающие работоспособность препараты или запрещенные вещества. Я поражена и шокирована, особенно с учетом того, что за две недели до этого теста - 9 ноября 2020 года - сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого турнира я приостановила тренировки, чтобы отдохнуть перед началом нового сезона", - отметила Ястремская.

"В моей моче была обнаружена очень низкая концентрация метаболитов местеролона. Учитывая такую ​​низкую концентрацию и отрицательный результат теста двумя неделями ранее, я получила научную оценку о том, что вещество могло попасть в организм случайно, находясь в составе чего-то другого", - добавила теннисистка.

По словам Ястремской, ее проинформировали о том, что данное вещество "используется как лекарство для мужчин, а женщинам не рекомендуется использовать его из-за побочных эффектов".

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"Сейчас я работаю со своей командой, и вы можете быть уверены, что я решительно настроена сделать все, чтобы очистить свое имя", - подытожила теннисистка.

Даяна Ястремская: успехи на корте

Ястремская начала профессиональную карьеру в 2016 году и в том же году завоевала дебютный титул на турнире ITF в Бразилии.

На турнирах WTA Ястремская в одиночном разряде к этому моменту завоевала три титула.

На турнирах "Большого шлема" ее лучшим результатом является выход в четвертый раунд на Уимблдоне.

По итогам прошлого года Ястремская занимает в рейтинге WTA 29-е место, а ее лучшим результатом является 21-я позиция.

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Автор: Антон Дударь