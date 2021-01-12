Дарья Белодед заняла третье место / фото НОК Украины
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед выиграла бронзовую медаль на турнире серии "Мастерс" в Катаре.
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Белодед, которая вернулась в весовую категорию до 48 кг, в полуфинале уступила японке Фуне Тонаке.
В схватке за бронзу украинка оказалась сильнее Катарины Кошты из Португалии. Белодед победила соперницу иппоном.
Отметим, что двукратная чемпионка мира Белодед не смогла выиграть золото на втором подряд турнире после карантина.
Видео опубликовал YouTube-канал Judo.
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