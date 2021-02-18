На чемпионате мира в Поклюке прошла одиночная смешанная эстафета.

Сборная Украины финишировала на четвертом месте в одиночной смешанной эстафете чемпионата мира-2021 в Поклюке.

За украинскую команду в гонке выступали Артем Прима и Дарья Блашко.

Украинцы стали лучшими снайперами гонки - на четырех огневых рубежах они использовали всего два запасных патрона.

Читайте такжеЧемпионат мира по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки

К сожалению, хорошей стрельбы не хватило для завоевания медали. Украинцы финишировали четвертыми, проиграв в борьбе за бронзу больше десяти секунд.

ЧМ по биатлону-2021. Результаты одиночной смешанной эстафеты

1. Франция (0+5) 36:42,4

2. Норвегия (0+9) +2,8

3. Швеция (0+8) +22,6

4. Украина (0+2) +35,9

5. Италия (1+6) +55,2

6. Австрия (1+7) +1:03,5

Чемпионат мира по биатлону-2021: что нужно знать

ЧМ-2021 проходит с 10 по 21 февраля: где и когда смотреть гонки.

В рамках соревнований будет разыграно десять комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 4 - в эстафетах.

На ЧМ-2021 действующие чемпионы мира выступают в золотых бибах.

В одиночной смешанной эстафете Украина повторила свой лучший результат на ЧМ-2021. Ранее украинцам удалось занять четвертое место в смешанной эстафете.

На прошлогоднем чемпионате мира Украина завоевала одну медаль - бронзу в женской эстафете.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь