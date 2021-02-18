Сборная Украины финишировала на четвертом месте в одиночной смешанной эстафете чемпионата мира-2021 в Поклюке.
За украинскую команду в гонке выступали Артем Прима и Дарья Блашко.
Украинцы стали лучшими снайперами гонки - на четырех огневых рубежах они использовали всего два запасных патрона.
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К сожалению, хорошей стрельбы не хватило для завоевания медали. Украинцы финишировали четвертыми, проиграв в борьбе за бронзу больше десяти секунд.
ЧМ по биатлону-2021. Результаты одиночной смешанной эстафеты
1. Франция (0+5) 36:42,4
2. Норвегия (0+9) +2,8
3. Швеция (0+8) +22,6
4. Украина (0+2) +35,9
5. Италия (1+6) +55,2
6. Австрия (1+7) +1:03,5
Чемпионат мира по биатлону-2021: что нужно знать
- ЧМ-2021 проходит с 10 по 21 февраля: где и когда смотреть гонки.
- В рамках соревнований будет разыграно десять комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 4 - в эстафетах.
- На ЧМ-2021 действующие чемпионы мира выступают в золотых бибах.
- В одиночной смешанной эстафете Украина повторила свой лучший результат на ЧМ-2021. Ранее украинцам удалось занять четвертое место в смешанной эстафете.
- На прошлогоднем чемпионате мира Украина завоевала одну медаль - бронзу в женской эстафете.
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