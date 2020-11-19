Международная федерация хоккея всего отменила 18 турниров.

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила ряд чемпионов мира в разных дивизионах и возрастах, которые планировалось провести в конце текущего года и в 2021-м.

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Об этом сообщает официальный сайт организации.

Из-за коронавируса не состоится и мировое первенство в Дивизионе 1B, где должна была выступить сборная Украины.

Турнир должен был состояться весной следующего года. Соперниками Украины были Польша, Эстония, Сербия, Япония и Литва.

Из календаря всего вычеркнуты 18 турниров. Все еще запланировано проведение основного мужского чемпионата мира, юниорского и молодежного ЧМ, а также женского ЧМ.

Стоит отметить, что с октября сборная Украины остается без главного тренера после отставки Сергея Витера. Нового специалиста Федерация хоккея пока не назначила.

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Автор: Данил Слесь