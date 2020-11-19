Международная федерация хоккея (IIHF) отменила ряд чемпионов мира в разных дивизионах и возрастах, которые планировалось провести в конце текущего года и в 2021-м.
Читайте такжеГлавный тренер сборной Украины по хоккею покинул свой пост
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Из-за коронавируса не состоится и мировое первенство в Дивизионе 1B, где должна была выступить сборная Украины.
Турнир должен был состояться весной следующего года. Соперниками Украины были Польша, Эстония, Сербия, Япония и Литва.
Из календаря всего вычеркнуты 18 турниров. Все еще запланировано проведение основного мужского чемпионата мира, юниорского и молодежного ЧМ, а также женского ЧМ.
Стоит отметить, что с октября сборная Украины остается без главного тренера после отставки Сергея Витера. Нового специалиста Федерация хоккея пока не назначила.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Донбасс не смог защитить титул: определился чемпион Украинской хоккейной лиги (видео)
- Плюс три клуба: утвержден состав участников Украинской хоккейной лиги 2020-2021
- Хоккеисты из УХЛ устроили жесткую драку на льду (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram