Анжелика Терлюга поделилась снимками со сборов в Дубае.

Чемпионка Европы по карате Анжелика Терлюга порадовала своих подписчиков новыми фото.

На данный момент каратистка совмещает тренировки и отдых в Дубае.

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Терлюга опубликовала у себя в Instagram несколько эффектных фото, на которых она предстала в купальнике, продемонстрировав свою роскошную фигуру.

"Обстановка по кайфу. Я привезу домой красивый загар и хорошее настроение, как после отдыха, несмотря на то, что у нас постоянно проходят тренировки. Заряжаюсь по максимуму", "Наслаждаюсь моментом. Можно останусь в этом раю?", "Самая приятная часть наших сборов - это райский отдых", - подписывает свои фото спортсменка.

"Какая ты красивая", "Здесь все идеально", "Бомба", "Ну вот, еще пара тысяч парней влюбились", "Идеальная фигура", - комментируют подписчики.

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Автор: Антон Дударь