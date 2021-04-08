CAS отклонил апелляции звездных легкоатлетов.

Российских олимпийских чемпионов по легкой атлетике Наталью Антюх и Андрея Сильнова лишили всех титулов и наград за допинг. А также отстранили от соревнований на 4 года.

Об этом сообщает прессслужба Спортивного арбитражного суда CAS.

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Суд отклонил апелляции Натальи Антюх и Андрея Сильнова, оставив в силе прежний вердикт. Спортсмены дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Решение вступает в силу с 7 апреля 2021 года. В Антюх аннулируются результаты, которые она демонстрировала с 30 июня 2013 года, в Сильнова - с 8 июля 2013 года. Начиная с этих сроков у них забирают все титулы, награды, медали, очки, призовые места и средства выигранные на соревнованиях.

36-летний Сильнов завоевывал золото в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Пекине 2008 года, а 39-летняя Антюх была первой в беге на 400 м с барьерами на Лондонской Олимпиаде 2012 года.

Напомним, что в феврале российским спортсменам не предоставили нейтральный статус и соответственно они не смогут выступить на чемпионате Европы-2021 по легкой атлетике в помещении.

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Автор: Будрин Артем