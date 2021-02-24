Россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении.

Российские спортсмены не получили нейтральный статус и не смогут выступить на чемпионате Европы-2021 по легкой атлетике в помещении.

Об этом сообщает "Р-Спорт".

Дело в том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) из-за допинговых скандалов ограничена в своих правах с 2015 года. Российские спортсмены могут быть допущены к участию в международных турнирах только в нейтральном статусе и по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Читайте также"Уже некому выступать": титулованный российский легкоатлет провалил допинг-тест

"ВФЛА сделала все возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении. Однако возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете IAAF 17-18 марта, но не ранее. Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении", - заявили в пресс-службе ВФЛА.

ЧЕ-2021 в помещении пройдет в польском городе Торунь с 5 по 7 марта.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь