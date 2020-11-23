Лень выступает в НБА c 2013 года / фото nba.com
Украинский баскетболист Алексей Лень покинул "Сакраменто" и продолжит карьеру в "Торонто".
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Об этом сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
27-летний центровой согласовал с канадским клубом контракт на один год. Украинец находился в статусе свободного агента.
Стоит отметить, что в прошлом году "Торонто" стал чемпионом НБА, одолев в финальной серии "Голден Стэйт" - 4:2.
Алексей Лень в НБА: главное
- Лень начал свою карьеру в НБА в 2013-м году, пополнив "Финикс". В 2018-м году он перешел в "Атланту".
- В составе "Атланты" украинец в среднем набирал 8,7 очка, а также делал 5,8 подбора за игру.
- В феврале текущего года центровой стал частью обмена и перешел в "Сакраменто". Средние показатели Леня в "Кингз" - 5,9 очка и 6,1 подбора за матч.
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