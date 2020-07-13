У суперзвезды НБА обнаружили коронавирус

Рассел Уэстбрук рассказал о том, что сдал положительный тест.

Защитник "Хьюстон Рокетс" Расселл Уэстбрук сообщил о том, что у него выявили коронавирус.

"Я сдал положительный тест перед отправкой команды в Орландо. В данный момент чувствую себя хорошо, нахожусь на карантине и рассчитываю присоединиться к одноклубникам, когда получу разрешение", - написал Уэстбрук в Twitter.

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Он также поблагодарил фанатов за поддержку и призвал всех серьезно отнестись к ситуации с вирусом: "Берегите себя. Носите маску".

Сезон 2019-2020 является для Уэстбрука первым в составе "Рокетс". В 53 матчах звездный баскетболист набирал 27,5 очка, делал 8,1 подбора и 7,0 передачи за игру.

Отметим, что рестарт сезона в НБА намечен на 30 июля. Команды будут играть на территории центра развлечений "Диснейленд" в Орландо.

Сезон в сильнейшей лиге планеты был остановлен из-за коронавируса 12 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее коронавирусом заразился украинский игрок из НБА Алексей Лень.

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