"Работала на ферме и доила коров": украинская звезда UFC рассказала о тяжелом прошлом

Марина Мороз призналась, что всегда мечтала о профессиональном спорте.

Украинский боец смешанных единоборств Марина Мороз, которая выступает под эгидой UFC, рассказала о том, что ей пришлось пройти в прошлом.

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Свою историю спортсменка рассказала в Instagram.

"Многие не знают про мою тяжелую жизнь до UFC. Здесь я публикую только свои лучшие моменты. У меня нет спонсоров, я - простая девушка из Украины в UFC. Я всегда очень много работала. Многие люди лгали мне, пытались использовать. Иногда я была вынуждена ночевать в кладовке спортзала и спать на полу, чтобы иметь возможность готовиться к боям.

Сложнее всего было, когда я в 10-летнем возрасте работала на ферме. Тогда я доила коров, работала в саду и разгружала машины с зерном. Но у меня была мечта - попасть в профессиональный спорт", - призналась Мороз.

28-летняя Марина Мороз выступает в UFC в минимальном весе. На ее счету 13 боев, 10 побед и 3 поражения. Девушка является мастером спорта по боксу и кикбоксингу.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинка с тринадцатым размером груди дебютирует в ММА на глазах у легендарного Макгрегора.

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