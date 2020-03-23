Беленюк стал победителем в спортивной номинации программы "Человек года-2019" (фото)
Борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал победителем общенациональной программы Высшего Академического Совета "Человек года" в спортивной номинации.
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Об этом Беленюк сообщил на своей странице в Instagram, а также показал диплом, который получил за победу.
"Сегодня были обнародованы победители общенациональной программы "Человек года". Я имел честь одержать победу в номинации "Спортсмен года-2019".
Спасибо всем за поддержку. К сожалению, официальная часть мероприятия была отменена из-за карантина, но в это трудное для всех нас время мы должны быть осторожными и ответственными", - написал Беленюк.
Жан Беленюк в прошлом сезоне стал чемпионом мира и Европы, а также выиграл Европейские игры.
Сьогодні були оприлюднені переможці загальнонаціональної програми «Людина року», в якій я мав честь отримати перемогу в номінації "Спортсмен року-2019"🎉 Дякую усім за підтримку💪🏾 На жаль, офіційна частина заходу була скасована через карантин, але у цей важкий для всіх нас час ми маємо бути обережними та відповідальними! Дуже сподіваюсь, що в найкоротші строки ситуація налагодиться, а поки — бережіть себе🙏🏾
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Беленюк вошел в тройку лучших борцов греко-римского стиля в 2019 году.