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Беленюк стал победителем в спортивной номинации программы "Человек года-2019" (фото)

22:30, 23 марта 2020
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Беленюк выиграл чемпионаты мира и Европы в прошлом году / фото: НОК Украины

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал победителем общенациональной программы Высшего Академического Совета "Человек года" в спортивной номинации.

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Об этом Беленюк сообщил на своей странице в Instagram, а также показал диплом, который получил за победу.

"Сегодня были обнародованы победители общенациональной программы "Человек года". Я имел честь одержать победу в номинации "Спортсмен года-2019".

Спасибо всем за поддержку. К сожалению, официальная часть мероприятия была отменена из-за карантина, но в это трудное для всех нас время мы должны быть осторожными и ответственными", - написал Беленюк.

Жан Беленюк в прошлом сезоне стал чемпионом мира и Европы, а также выиграл Европейские игры.

Сьогодні були оприлюднені переможці загальнонаціональної програми «Людина року», в якій я мав честь отримати перемогу в номінації "Спортсмен року-2019"🎉 Дякую усім за підтримку💪🏾 На жаль, офіційна частина заходу була скасована через карантин, але у цей важкий для всіх нас час ми маємо бути обережними та відповідальними! Дуже сподіваюсь, що в найкоротші строки ситуація налагодиться, а поки — бережіть себе🙏🏾

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Беленюк вошел в тройку лучших борцов греко-римского стиля в 2019 году.

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