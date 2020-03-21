В США, Бразилии и других странах призвали МОК перенести Олимпийские игры

У многих спортсменов нет возможности нормально подготовиться к Играм.

Олимпийский комитет Бразилии, а также Федерация легкой атлетики США (USATF) призвали Международный олимпийский комитет перенести Олимпиаду-2020 в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Sky Sports.

Федерация легкой атлетики США присоединилась к требованию Федерации плавания, направила письмо главе олимпийского комитета страны Саре Хиршланд и попросила обсудить с МОК возможность проведения Игр-2020 в более поздние сроки.

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"Мы понимаем, что это очень сложное и трудное решение, но перенос Игр, по крайней мере, дает нашим спортсменам понимание того, что у них будет достаточно времени для надлежащей подготовки - физической, моральной и эмоциональной, а также возможность участвовать в безопасных Олимпийских играх. Мы призываем Национальный олимпийский комитет США, как лидера олимпийского движения, использовать свой голос", - заявили в USATF.

Олимпийский комитет Бразилии также призвал перенести Олимпиаду на 2021 год.

В опубликованном заявлении бразильской стороны говорится, что принятие такого решения необходимо в связи со всей серьезностью пандемии коронавируса, а также о том, что спортсмены "столкнутся с трудностями и не смогут поддерживать свою лучшую форму".

Кроме того, Норвежский олимпийский комитет выступил за то, чтобы Олимпиада проводилась только после того, как ситуация с коронавирусом окажется под жестким контролем во всем мире.

Также сообщалось, что с просьбой перенести Игры обращались олимпийские комитеты Колумбии и Словении.

Олимпиада-2020 должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Как сообщал УНИАН, президент МОК Томас Бах ранее заявил, что пока не видит причин для переноса Игр. Ожидается, что окончательное решение будет принято в мае.