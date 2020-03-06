Угроза украинским олимпийцам – хуже коронавируса

Игорь Левенштейн

Меньше пяти месяцев осталось до начала XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

Ситуацию с коронавирусом Международный олимпийский комитет мониторит и просит не паниковать. А вот украинские спортсмены, кто уже завоевал олимпийские лицензии, и кто ведет борьбу за них – столкнулись с не менее опасной угрозой, которая может негативно повлиять на их перспективы и результаты.

Речь идет о хаосе, наступившем сегодня в руководстве украинским спортом. Напомню, что в сентябре прошлого года Министерство молодежи и спорта было объединено с Министерством культуры, а в декабре было создано Государственное агентство спорта. Конкурс на пост главы агентства в феврале 2020 года выиграл Сергей Левчук, президент Украинской федерации каратэ. 3 марта министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский официально представил его в Кабмине и рассказал о задачах, стоящих перед агентством. Ключевой задачей была обозначена подготовка сборной Украины к Олимпиаде-2020.

А уже 4 марта Верховная Рада отправила правительство в отставку, и новый премьер Денис Шмыгаль представил новый состав Кабмина, где появился министр молодежи и спорта – Вадим Гутцайт, олимпийский чемпион по фехтованию, президент Украинской федерации фехтования, директор департамента молодежи и спорта КГГА.

Какая ситуация сложилась в результате? Объявить человека министром с трибуны парламента еще не значит создать министерство. Процесс создания госагентства уже запущен, и с его директором Кабмин подписал пятилетний контракт. Реорганизация министерства не произойдет одномоментно: на все есть процедура, которая требует времени. Теоретически возможен вариант, когда два новых агентства – спорта и молодежи – будут заниматься операционной деятельностью, а министр как политическая фигура будет заседать в Кабмине, ставить агентствам задачи и лоббировать интересы спорта. Но это выглядит проблематичным в силу ряда субъективных факторов.

В системе украинского спорта, которая и раньше пребывала в хаосе, установилось двоевластие

То есть, в системе украинского спорта, которая и раньше пребывала в хаосе, установилось двоевластие с абсолютно непонятной перспективой развития событий. А спортсменам-олимпийцам необходимо планомерно и спокойно готовиться к главному старту четырехлетнего цикла.

Попутно напомним, что в декабре Федерация легкой атлетики Украины столкнулась с большими финансовыми проблемами, не получив от министерства денег за сборы, проведенные за границей.

Эта проблема созрела давно и связана с тем, что в Украине до сих пор царит советская система развития спорта, при которой спортом целиком и полностью руководит государство. Такое положение вещей эффективно работает только в авторитарных государствах, но неприемлемо для страны, которая идет в Европу. Оно противоречит главному мировому принципу – автономии спорта. Спорт развивается международными федерациями по видам спорта под эгидой Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Спортивного арбитража. Спорт существует по своим законам и правилам, и вмешательство государства в спортивные вопросы считается тяжким нарушением. Парафия государства – развитие массового спорта, решающее задачу здоровья нации. А спорт высших достижений, который удовлетворяет запрос на престиж нации, является предметом заботы профильных федераций. Они могут получать поддержку от государства, но государственные чиновники не могут, например, назначать тренеров национальных сборных и утверждать правила проведения соревнований – как это до сих пор происходит в Украине.

В условиях реальной автономии спорта политические перемены в стране не влияют на спортивную жизнь и не мешают готовиться к Олимпиадам. А у нас сегодня спортивных чиновников колбасит, никто не может сказать – что будет дальше, и это не добавляет спортсменам и тренерам оптимизма и спокойствия. И это очередной весомый аргумент в пользу сторонников реформы украинского спорта и его адаптации к современным мировым стандартам.

Конечно, наши спортивные звезды продолжат готовиться за рубежом и выступят в Токио на пределе своих возможностей. Но создать для них комфортную психологическую атмосферу необходимо как можно раньше.

Эй, вы там наверху! Победы на Олимпиаде – уникальная возможность для пиара и доказательства своей успешности. И – наоборот.

Так что – думай-те. И желательно как можно быстрее.

Игорь Левенштейн

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