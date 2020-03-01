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Боксерское шоу: хоккеисты устроили две зрелищные драки во время матча УХЛ (видео)

14:09, 01 марта 2020
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Драка в матче Ледяные волки - Кременчук / фото: УХЛ

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Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Во втором периоде в кулачном бою сошлись Давид Григорян и Никита Жигалов. Стоило судьям разнять этих хоккеистов, как свой спор при помощи драки начали решать Александр Боевых и Александр Воронин. 

Отметим, что обе драки состоялись при счете 11:0, а в итоге "Кременчук" выиграл со счетом 14:1.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский хоккеист отметился невероятным голом с дальней дистанции.

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