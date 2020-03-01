Боксерское шоу: хоккеисты устроили две зрелищные драки во время матча УХЛ (видео)
14:09, 01 марта 2020Другое
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Игроки "Ледяных Волков" и "Кременчука" дважды по ходу второго периода выясняли отношения.
Драка в матче Ледяные волки - Кременчук / фото: УХЛ
Хоккеисты устроили сразу две драки во время матча Украинской хоккейной лиги между "Ледяными Волками" и "Кременчуком".
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Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.
Во втором периоде в кулачном бою сошлись Давид Григорян и Никита Жигалов. Стоило судьям разнять этих хоккеистов, как свой спор при помощи драки начали решать Александр Боевых и Александр Воронин.
Отметим, что обе драки состоялись при счете 11:0, а в итоге "Кременчук" выиграл со счетом 14:1.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский хоккеист отметился невероятным голом с дальней дистанции.
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