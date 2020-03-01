Боксерское шоу: хоккеисты устроили две зрелищные драки во время матча УХЛ (видео)

Игроки "Ледяных Волков" и "Кременчука" дважды по ходу второго периода выясняли отношения.

Хоккеисты устроили сразу две драки во время матча Украинской хоккейной лиги между "Ледяными Волками" и "Кременчуком".

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Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Во втором периоде в кулачном бою сошлись Давид Григорян и Никита Жигалов. Стоило судьям разнять этих хоккеистов, как свой спор при помощи драки начали решать Александр Боевых и Александр Воронин.

Отметим, что обе драки состоялись при счете 11:0, а в итоге "Кременчук" выиграл со счетом 14:1.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский хоккеист отметился невероятным голом с дальней дистанции.