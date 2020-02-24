Застал врасплох вратаря: украинский хоккеист отметился невероятным голом с дальней дистанции (видео)

Руслан Лисин совершил бросок из нейтральной зоны.

Защитник МХК "Динамо" Руслан Лисин забросил курьезную шайбу в ворота "Ледяных Волков" в матче 37-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

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Хоккеист находился с шайбой в нейтральной зоне и решился на неожиданный бросок - голкипер "Ледяных Волков" Максим Дуве, как показалось, контролирует ситуацию, но в итоге шайба оказалась в воротах.

"Динамо", считаясь аутсайдером поединка, одержало победу со счетом 4:1.

Видео гола Лисина опубликовал официальный YouTube-канал УХЛ.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что хоккеист "Белого Барса" забросил самую быструю шайбу в истории УХЛ.