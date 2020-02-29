Украинцы остались без медалей в двух спринтерских гонках на ЧЕ по биатлону

Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина.

29 февраля на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах, состоялись две гонки - мужской и женский спринт.

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В мужской гонке Украину представили Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Сергей Семенов и Богдан Цымбал.

В топ-30 удалось войти только Семенову, допустившему один промах на огневом рубеже. Победу праздновал россиянин Матвей Елисеев.

Результаты гонки

1. Матвей Елисеев (Россия) - 23.46,1 (1)

2. Андрей Расторгуевс (Литва) - +4,1 (1)

3. Александр Андерсен (Норвегия) - +25,5 (0+1)

22. Сергей Семенов (Украина) - +1.09,6 (1)

33. Руслан Ткаленко (Украина) - +1.39,2 (2)

63. Богдан Цымбал (Украина) - +2.26,7 (1)

87. Антон Дудченко (Украина) - +3.25,6 (4)

В женском спринте за Украину выступали Валентина и Вита Семеренко, Юлия Журавок, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко.

Шестое место с одним промахом заняла Анастасия Меркушина, а на одну позицию ниже с двумя дополнительными патронами финишировала Валентина Семеренко. Победа досталась шведке Элизабет Хогберг.

Результаты гонки:

1. Элизабет Хогберг (Швеция) - 22.39,6 (1+0)

2. Ида Лин (Норвегия) - +14,4 (0+0)

3. Ирина Кривко (Беларусь) - +15,9 (0+1)

6. Анастасия Меркушина (Украина) - +44,7 (0+1)

7. Валентина Семеренко (Украина) - +49,3 (0+2)

28. Юлия Журавок (Украина) - +1:51,6 (0+1)

31. Вита Семеренко (Украина) - +2:00,3 (1+2)

56. Дарья Блашко (Украина) - +2:56,5 (0+1)

УНИАН ранее сообщал о том, что Украина завоевала первое золото на чемпионате Европы по биатлону.