Украина завоевала первое золото на чемпионате Европы по биатлону

Украинцы выиграли награду в смешанной эстафете.

На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Беларуси, прошла смешанная эстафета.

По ее итогам украинская сборная, которая была фаворитом гонки, завоевала первое золото на ЧЕ и четвертую медаль соревнований.

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Сборную Украины в гонке представляли Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Семеренко завершила свой этап первой, Джима передала эстафету второй, а Прима вернул украинскую сборную на первую позицию. Пидручный сражался за золото с представителем Беларуси, который не справился с заключительной стрельбой, после чего белорусская сборная осталась без медали.

Результаты гонки

1. Украина 1.11.32,1 (0+9)

2. Россия +32,2 (0+9)

3. Норвегия +33,7 (0+3)

Как сообщал УНИАН, ранее Украина выиграла бронзовую медаль в сингл-миксте.