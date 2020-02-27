Украина завоевала первое золото на чемпионате Европы по биатлону
На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Беларуси, прошла смешанная эстафета.
По ее итогам украинская сборная, которая была фаворитом гонки, завоевала первое золото на ЧЕ и четвертую медаль соревнований.
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Сборную Украины в гонке представляли Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
Семеренко завершила свой этап первой, Джима передала эстафету второй, а Прима вернул украинскую сборную на первую позицию. Пидручный сражался за золото с представителем Беларуси, который не справился с заключительной стрельбой, после чего белорусская сборная осталась без медали.
Результаты гонки
1. Украина 1.11.32,1 (0+9)
2. Россия +32,2 (0+9)
3. Норвегия +33,7 (0+3)
Как сообщал УНИАН, ранее Украина выиграла бронзовую медаль в сингл-миксте.