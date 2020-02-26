"Герои спортивного года-2019": НОК Украины назвал претендентов на награды

В марте в Украине традиционно вручат "Спортивный Оскар".

Национальный олимпийский комитет Украины назвал тройки претендентов в каждой из номинаций ежегодной премии "Герои спортивного года".

На звание лучшего спортсмена года номинированы чемпион мира и Европы, чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк, чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный, а также серебряный призер ЧМ, победитель и рекордсмен этапа Кубка мира по плаванию Михаил Романчук.

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На звание лучшей спортсменки года претендуют чемпионка мира, чемпионка Европы и Европейских игр по дзюдо Дарья Белодед, серебряный призер чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту Ярослава Магучих, а также чемпионка мира и Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира Ольга Харлан.

Со списком претендентов во всех номинациях можно ознакомиться на официальном сайте НОК Украины.

Церемония вручения наград пройдет 9 марта в Киевском национальном театре оперетты.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Беленюк вошел в тройку лучших борцов греко-римского стиля в 2019 году.