Украинская теннисистка Ястремская уступила на старте турнира в Дубае (видео)
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская потерпела поражение в первом раунде турнира WTA в Дубае (ОАЭ).
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Украинка встречалась с представительницей России Вероникой Кудерметовой, которая является 39-й ракеткой мира.
Матч продолжался 2 часа 21 минуту и завершился поражением Ястремской со счетом 7:5, 3:6, 6:7 (2:7).
В третьем сете украинка лидировала со счетом 5:2 и двумя брейками, но не сумела завершить игру в свою пользу. Ястремская выполнила три эйса и допустила девять двойных ошибок.
Девушки провели между собой третий матч. Все в свою пользу завершила россиянка.
Концовку встречи опубликовал официальный Twitter-аккаунт WTA.
Veronika Kudermetova advances to the @DDFTennis second round!— WTA (@WTA) February 18, 2020
Defeats Yastremska via deciding tiebreak, 5-7, 6-3, 7-6(2). pic.twitter.com/dZvPxMAFWy
УНИАН ранее сообщал о том, что лучшая теннисистка Украины потерпела разгромное поражение в Дубае.