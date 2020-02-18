цей матеріал доступний українською

Украинская теннисистка Ястремская уступила на старте турнира в Дубае (видео)

16:39, 18 февраля 2020
Другое
225 0
Даяна Ястремская / REUTERS

Читайте такжеУкраинка Ястремская уступила лучшей теннисистке мира в финале крупного турнира (видео)

Украинка встречалась с представительницей России Вероникой Кудерметовой, которая является 39-й ракеткой мира.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту и завершился поражением Ястремской со счетом 7:5, 3:6, 6:7 (2:7).

В третьем сете украинка лидировала со счетом 5:2 и двумя брейками, но не сумела завершить игру в свою пользу. Ястремская выполнила три эйса и допустила девять двойных ошибок.

Девушки провели между собой третий матч. Все в свою пользу завершила россиянка.

Концовку встречи опубликовал официальный Twitter-аккаунт WTA.

УНИАН ранее сообщал о том, что лучшая теннисистка Украины потерпела разгромное поражение в Дубае.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter