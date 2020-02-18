Свитолина без шансов уступила американке на старте турнира в Дубае (видео)

Украинка провела неудачный матч и покинула соревнования.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла преодолеть стартовый раунд турнира WTA в Дубае (ОАЭ).

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Украинка, которая была посеяна под третьим номером, встречалась с американкой Дженнифер Бэйди, занимающей 52-ю строчку в рейтинге WTA.

Поединок продолжался один час и завершился разгромным поражением Свитолиной - 2:6, 1:6. Со счета 2:2 в первой партии украинская теннисистка проиграла восемь геймов подряд.

Стоит отметить, что украинка провела уже шестой матч против соперницы из топ-100 WTA в нынешнем сезоне, потерпев пятое поражение.

Концовку встречи опубликовал Twitter-аккаунт портала "Большой теннис Украины".

Элина Свитолина становилась чемпионкой турнира в Дубае в 2017-м и 2018-м годах.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина покинула топ-5 рейтинга WTA.