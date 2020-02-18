Свитолина без шансов уступила американке на старте турнира в Дубае (видео)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла преодолеть стартовый раунд турнира WTA в Дубае (ОАЭ).
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Украинка, которая была посеяна под третьим номером, встречалась с американкой Дженнифер Бэйди, занимающей 52-ю строчку в рейтинге WTA.
Поединок продолжался один час и завершился разгромным поражением Свитолиной - 2:6, 1:6. Со счета 2:2 в первой партии украинская теннисистка проиграла восемь геймов подряд.
Стоит отметить, что украинка провела уже шестой матч против соперницы из топ-100 WTA в нынешнем сезоне, потерпев пятое поражение.
Концовку встречи опубликовал Twitter-аккаунт портала "Большой теннис Украины".
Дубай. Свитолина покидает турнир после первого круга https://t.co/inZ0rTQv0M#tennis#WTA#Svitolina#DDFTennispic.twitter.com/K5UykVpCDR— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) February 18, 2020
Элина Свитолина становилась чемпионкой турнира в Дубае в 2017-м и 2018-м годах.
УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина покинула топ-5 рейтинга WTA.