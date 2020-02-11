Украинские легкоатлетки заняли весь пьедестал на турнире в Словакии

Ярослава Магучих завоевала золотую медаль.

Украинским легкоатлеткам не было равных на международных соревнованиях по прыжкам в высоту, которые прошли в городе Банска-Бистрица (Словакия).

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Ярослава Магучих заняла первое место, показав результат 1,96 м. Украинка выиграла уже третий турнир в этом году, взяв такую высоту.

Второе и третье места достались еще двум украинкам - Ирине Геращенко и Юлии Левченко соответственно. Обе девушки взяли высоту 1,93 м, но Геращенко для этого потребовалось на две попытки меньше.

Стоит отметить, что 18-летняя Магучих в прошлом году стала серебряным призером чемпионата мира в Дохе. Ее личным рекордом является высота 2,04 м.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинская легкоатлетка с мировым рекордом сезона выиграла турнир в Польше.