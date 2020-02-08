Украинская легкоатлетка с мировым рекордом сезона выиграла турнир в Польше

Марина Бех-Романчук успешно выступила в прыжках в длину.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль на турнире ORLEN Copernicus Cup в польском Торуне.

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Украинка выступала в прыжках в длину и в лучшей попытке показала результат 6,96 метра.

Это позволило Бех-Романчук не только победить, но и обновить лучший результат сезона в мире. Предыдущий также принадлежал ей и был установлен в немецком Карлсруэ - 6,93 метра.

После двух турниров украинка лидирует в общем зачете World Indoor Tour, набрав 20 очков.

Стоит отметить, что Бех-Романчук является серебряным призером чемпионатов мира и Европы, а также чемпионкой Европейских игр-2019.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в Карлсруэ золотую медаль завоевала украинская легкоатлетка Ярослава Магучих.