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Клубы НБА провели обмен с участием украинского баскетболиста

00:04, 07 февраля 2020
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Санон выступает за Днепр / фото: ФБУ

Об этом сообщил инсайдер The Athletic Дэвид Олдридж.

Этот переход стал частью трехстороннего обмена, в котором также принял участие клуб "Лос-Анджелес Клипперс".

20-летний Санон был задрафтован "Вашингтоном" под 44-м номером в позапрошлом году, после чего выступал за команду в Летней лиге НБА, однако в обойму на сезон не попал.

В Европе права на защитника принадлежат словенской "Олимпии", которая отдала баскетболиста в аренду "Днепру". При дальнейшем прогрессе украинец может вновь получить вызов в НБА, но уже из "Нью-Йорка".

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский баскетболист сменил команду в НБА.

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