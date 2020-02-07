Клубы НБА провели обмен с участием украинского баскетболиста

Иссуф Санон пока не дебютировал за океаном.

Клуб НБА "Вашингтон Уизардз" передал права на украинского баскетболиста Иссуфа Санона "Нью-Йорк Никс".

Об этом сообщил инсайдер The Athletic Дэвид Олдридж.

Этот переход стал частью трехстороннего обмена, в котором также принял участие клуб "Лос-Анджелес Клипперс".

20-летний Санон был задрафтован "Вашингтоном" под 44-м номером в позапрошлом году, после чего выступал за команду в Летней лиге НБА, однако в обойму на сезон не попал.

В Европе права на защитника принадлежат словенской "Олимпии", которая отдала баскетболиста в аренду "Днепру". При дальнейшем прогрессе украинец может вновь получить вызов в НБА, но уже из "Нью-Йорка".

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский баскетболист сменил команду в НБА.